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Yemen'de ilk teravih namazı kılındı

Yemen'de ilk teravih namazı kılındı
Yemen'de ilk teravih namazı kılındı

Yemen’de cemaat Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Korona virüs salgını ve iç savaş nedeni ile zor günler geçiren Yemen'de bugün Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınırken, cemaat 5 yıldır süren iç savaşın bir an önce sona ermesi için dua etti. Yemen'in Taiz kentinin kuzeydoğusunda bulunan Al-Anwar Camisi'nin imamı Khalid al-Wesaby, cemaatle birlikte Yemen'de 5 yıldır süren iç savaşa son vermesi için ve Yemen ile diğer İslam ülkelerini güvende tutması, düşmanlarına karşı galip gelmeleri için dua etti. Wesaby, Ramazan ayında Müslümanları Kur'an okuması ve birleşmesi çağrısında bulundu.

Yemen'de 2015 yılından bu yana Yemen hükümeti ve Husiler arasında iç savaş devam ediyor.

Muhammet Errumeym

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