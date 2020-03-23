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Yemen'de otobüs yandı: 3 ölü, 7 yaralı

Yemen'de otobüs yandı: 3 ölü, 7 yaralı
Yemen'de otobüs yandı: 3 ölü, 7 yaralı

Yemen’de yanan yolcu otobüsünde 3 kişi öldü, 7 kişi ağır yaralandı.

Yemen'in güneyinde bulunan Abyan şehrinde özel bir firmaya ait olan yolcu otobüsünde nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın kısa sürede tüm otobüsü alev topuna çevirdi. Kara Taşımacılığı İşleri Genel Kurulu Başkanı Sanad Theban yaptığı açıklamada, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise ağır şekilde yaralandığını aktardı. Theban, yangının neden çıktığını araştırdıklarını belirtirken, fren plakalarından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Theban, açıklamasında iç savaştan dolayı Abyan şehrine giden yolların onarılamadığını ve ağır hasarlı olduğunu, bunun otobüs firmaları için büyük problem olduğunu açıkladı.

Muhammet Errumeym

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