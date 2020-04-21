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Yemen'de sel felaketi: 3 ölü

Yemen'de sel felaketi: 3 ölü
Yemen'de sel felaketi: 3 ölü

Yemen'in Aden kentinde etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'de sel felaketi: 3 ölü - Tıkla İzle

Yemen'in Aden kentinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Sel felaketinde 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve aracın ağır hasar gördüğü ve bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi. Sel sonrası Yemen hükümeti tarafından Aden kentinin "afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Öte yandan, son günlerde Yemen'in farklı bölgelerinde meydana gelen sel felaketleri, can kaybı ve maddi hasarlara neden olmuştu.

Hamad Alnajjar

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