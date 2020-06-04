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Yemen'de sel felaketi: 9 ölü

Yemen'de sel felaketi: 9 ölü
Yemen'de sel felaketi: 9 ölü

Yemen'in doğusunda yer alan Hadramevt bölgesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde 5'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'de sel felaketi: 9 ölü - Tıkla İzle

Yemen'in doğusunda yer alan Hadramevt bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Yetkililer, sel nedeniyle 5'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda da evin yıkıldığını bildirdi.

Selin Hadramevt bölgesine bağlı Hacr kentindeki tarım alanlarında büyük zarara neden olduğu ifade edildi. Selde mahsur kalan 14 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı bildirildi. Hadramevt bölgesine bağlı Kutun kentinde ise aracında mahsur kalan 1 kişi askeri helikopterle kurtarıldı.

Öte yandan Yemen meteoroloji servisi, Hadramevt, Mahra ve Şevba bölgelerinde önümüzdeki saatlerde şiddetli yağışla beraber fırtına beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Hamad Alnajjar

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