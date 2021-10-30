Yemen'in güneyinde bomba yüklü araç patladı: 12 ölü, 43 yaralı

Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Aden Uluslararası Havalimanı'nın dış kapısını hedef alan patlamada, 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı. Aden'deki Al-Jumhouri Genel Hastanesi'nden yetkililer, acil durum merkezinde hala çok sayıda yaralının tedavisinin sürdüğünü ve tüm sağlık personelinin seferber edildiğini söyledi. Yetkili ayrıca, yaralılar için kan bağışı çağrısı yapıldığını da bildirdi.

Patlamanın havalimanının yakınlarındaki bir otelde büyük bir yangına neden olduğu aktarıldı.

Muhammet Errumeym

