İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yemetsepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı

Yemetsepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı
Yemetsepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı

Bursa'da birlerce kişinin online yemek sipariş ettiği 'Yemeksepeti Banabi' firmasına ait motosikleti gözüne kestiren hırsızın çalması 2 saniyesini aldı. Başını kaşıya kaşıya motosiklete yaklaşan şüpheli, saniyeler içerisinde motosikleti çalıştırıp götürdü.

Yemetsepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, yemeksepeti isimli firmanın dağıtım işlerini yapan alt kuruluşu Banabi firmasının Değirmenönü Mahallesi'ndeki deposunun önünde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, başını kaşıyarak geldiği deponun önündeki pembe renkli motosikleti çaldı.

Şüphelinin motosiklete binip olay yerinden ayrılması saniyeler içerisinde gerçekleşti. Hiçbir şeye aldırış etmeden motosikleti çalan şüpheli gecenin karanlığında kayboldu.

Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Abdullah Uğur

İLGİLİ HABER
Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı
İLGİLİ HABER
10dan fazla markette hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı 10’dan fazla markette hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
İLGİLİ HABER
Ayakkabısını çıkartarak hırsızlık yapan zanlı kamerada Ayakkabısını çıkartarak hırsızlık yapan zanlı kamerada

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.