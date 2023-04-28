Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri Karayolu Kovalı Kavşağı'nda meydana geldi. Aksaray'dan Sivas'a yemin törenine gelen ailenin bulunduğu Ü.Y. idaresindeki 10 Z 5430 plakalı Volkswagen marka panelvan araç, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, araç içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mert Taha Varol

İLGİLİ HABER Artvin’de 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

İLGİLİ HABER Kazada yola düşen direkten kaçan otomobil takla attı: 1 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.