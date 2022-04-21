Yenal Gökyıldırım: 'Yatırımlarımıza son sürat devam ediyoruz, istihdama katkı sağlıyoruz'

Teknoloji perakendecisi MediaMarkt, 2021'i tüm kategorilerde büyümeyle tamamladığını açıkladı. Hızlı büyüyen marka, MediaMarkt Grubu içerisinde de en yüksek büyüme performansı gerçekleştiren ülke oldu. Konu hakkında MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO'su ve MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım açıklamalarda bulundu.

Büyümeye dikkat çeken Yenal Gökyıldırım, “Tüketici elektroniği pazarı yüzde 40 büyürken biz hem pazardan hem de rakiplerimizden daha fazla büyüme kaydettik. Bunu çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve tüketicimizle birlikte başardık. Markamızı tercih eden ve bize bu gururu yaşatan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Yatırımlarımıza son sürat devam ediyoruz, istihdama katkı sağlıyoruz”

2022 yılında da hem online hem de fiziki pazarda payı ve satışları artırıp, yatırımlara da hız kesmeden devam edeceklerini dile getiren Gökyıldırım, “Bunu uzmanlığımız, markamızın gücü, tüketici odaklı yaklaşımımız ve çok kanallı stratejimiz ile yapacağız” dedi. Özellikle pandemide talebin patladığı online alışverişlerde, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldiklerini Gökyıldırım, online kanala odaklanmanın yanı sıra fiziki mağaza yatırımlarından da vazgeçmediklerini vurguladı. Gökyıldırım, “Tüketicimizin ürünü deneyimleyerek satın alma alışkanlığından vazgeçeceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla online yatırımlarımızın yanı sıra, mağaza yatırımlarımıza da hiç ara vermiyoruz. Gerek yeni mağaza açılışı gerekse var olan mağazalarımızın yenilenmesine devam edeceğiz. 2023 yılı sonuna kadar toplamda 100 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm bu büyümemizle, şirketimizin bünyesinde 2023 yılına kadar 500 kişiye daha iş fırsatı oluşturacağız. Bu şekilde ülkemizin genç istihdamına da ciddi bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zorlu AVM'deki mağazamız en yeni deneyim mağazamız olacak”

Özellikle teknoloji alışverişlerinde deneyim mağazalarının önemine dikkat çeken Gökyıldırım, Zorlu AVM'de açtıkları 88'inci mağaza vesilesiyle bu konudaki vizyonlarının tekrar altını çizdi. Gökyıldırım şöyle devam etti: “Mağazalarımız bizim uzmanlığımızı tüketicilerimizle buluşturduğumuz, ürün çeşitliliğimizi gözler önüne serdiğimiz, satış öncesi, sırası ve sonrası hizmetlerimizle tüketicimizle bağ kurduğumuz yerler. Şirket olarak hayatımızın her alanına giren teknolojiyi, tüketicilerimize tüm kanallarımızdan en iyi deneyimi sunarak ulaştırmak, müşterilerimize en iyi hizmeti vermek ve ihtiyacı olan ürüne en hızlı şekilde cevap vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. “Hizmette Fark Oluşturan” modelimizle ana odağımıza her zaman insanı koyuyoruz. Teknolojiyi iyi kullanan ‘uzman' insan kaynağı ile perakendecilikte fark oluşturup, nitelikli işgücüyle sektöre katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Yenal Gökyıldırım artık 12 ülkeden sorumlu

Bu yıl eklenen 3 yeni ülkeyle toplamda 12 ülkenin sorumluluğunu üstlendiğini dile getiren Yenal Gökyıldırım, “Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz'den sorumluydum. 2021'de yönettiğim ülkeler arasına İsviçre, Avusturya ve Macaristan da eklendi. Yönetilen bu 12 ülke toplamda 10 milyar euronun üzerinde bir büyüklüğü ve 30 binin üzerinde bir istihdamı ifade ediyor. Grubumuz içinde Türkiye hem mağazalarda hem de onlineda sürekli olarak yüksek müşteri talebine sahip olan ve satışları artıran ilk üç pazardan biri. Bu geçen yıl da böyleydi. Bu yıl da benzer performansla yine gurubun en parlak ülkelerinden biri olacağımızdan şüphemiz yok” diye konuştu.

“Her 4 müşteriden 3'ü birden fazla kanal kullanıyor”

Pandemide önemi bir kez daha anlaşılan online kanala ise yatırıma devam edeceklerinin altını çizen Gökyıldırım, şunları söyledi: “E-ticaret ve tüm kanalların birbirine kesintisiz deneyim kalitesi ile bağlandığı çok kanallı yapımız sayesinde tüketici alışveriş davranışlarıyla ilgili ciddi bir data elde ediyoruz. Örneğin, pandemide sadece mağazadan alışveriş yapma oranı yüzde 20 azaldı. Buna karşın çoklu kanaldan alışveriş yapma oranı yüzde 200, yalnız online'dan alışveriş yapanların oranı ise yüzde 308 arttı. Artık her 4 müşterimizden 3'ü alışveriş yolculukları sırasında birden fazla kanal kullanıyor. Online kanallarımızdan geçen ticaretin yüzde 73'ü çoklu kanaldan geliyor. Bunun içinde onlinedan satın alıp mağazadan teslim alma, mağazadan sipariş verip online üzerinden evine gönderme veya çağrı merkezinden satın alma gibi birçok farklı kanal ve olanak var. Çoklu kanal içinde de en büyük hareketi onlinedan alışveriş yapıp mağazadan teslim almaya giden müşteri segmentimizde gördük. Aynı şekilde hem mağaza hem de online kanaldaki büyümemizi sürdürdük. Mali yılımızın başından bugüne kadar toplam satışlarımız yüzde 61 dijital satışlarımız yüzde 47 büyüdü.”

“Hem online hem de offline kanallarımızda toplam 228 milyon ziyaretçi ağırladık”

Online ve offline mağazalarla önemli bir başarı yakalayarak toplam 228 milyon ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirten Gökyıldırım, “Tüketicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda dizayn ettiğimiz fırsatlarımızı sürdüreceğiz ve kampanyalarımızı da bu trend doğrultusunda tasarlayacağız. Tüketicinin talep ettiği her noktada olacağız. Uzman ve güvenilir marka söylemimizle tüketicinin en çok tercih ettiği tüketici elektroniği markası olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Sürdürülebilirlik ana odak noktalarımızdan”

Avrupa'nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi olarak sürdürülebilirliğin ana odaklarından biri olduğunu dile getiren Yenal Gökyıldırım, “Toplum ve çevre için sorumluluklarımızın farkındayız. MediaMarkt ile ‘daha iyiye' adını verdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimizi de iki ana başlık altında yürütüyoruz: Çevresel Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir İş Modeli oluşturmak” şeklinde konuştu.

Çevresel Sürdürülebilirlik konusunda çatı şirketleri Ceconomy'nin aldığı karar çerçevesinde 2023'ten itibaren MediaMarkt'ta her yerde yenilenebilir enerjilerden elde edilen elektriği kullanarak CO2 ayak izini önemli ölçüde azaltacaklarına dikkati çeken Gökyıldırım, ambalaj atıklarını büyük ölçüde azaltacaklarını ve döngüsel ekonomiye giderek daha fazla ürünle dahil olacaklarını kaydetti Gökyıldırım şöyle devam etti: “Sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak konusundaki ana odağımız ise kadınlar için tercih edilen bir iş yeri olmak, kadın çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemek ve çeşitliliği kültüre dönüştürmek.

Bu vizyon ışığında hayata geçirdiğimiz Kadının Hikayesi Yarının Hikayesi projemizle; Satış Takım Lideri oranımız yüzde 20'den 29'a, Müşteri Deneyimi Yöneticisi oranımız ise 13'ten 33'e, Satış departmanlarındaki işe alımlarda ise oranımız yüzde 29'dan 36'ya yükseldi. Bugün bize gelen CV'lerde ise kadınların oranı, erkeklerden daha fazla. Genele baktığımızda kadın istihdamında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bu yıl kadın çalışan sayısında hedefimiz yüzde 40. Dahası önümüzdeki 4 yıl içerisinde bu oranı yüzde 50'ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımız hem Genel Müdürlüğümüzü kapsıyor hem de ülke genelinde tüm mağazalarımızı. Dolayısıyla şirket olarak pozisyon farkı gözetmeksizin tüm açık ilanlarımıza başvuru bekliyoruz.”

Şirketin 2022 hedefleri şöyle açıklandı:

"Türkiye nüfusunun 3 katı ziyaretçi sayısı. İstihdam içerisindeki kadın çalışan oranı hedefi yüzde 40. 2023 sonuna kadar toplam mağaza sayısı 100'u bulacak. Bu mağazalarla 500 kişi daha istihdam edilecek."