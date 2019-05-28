Yeni 100 ve 200 Euro'lar dolaşıma girdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün piyasalarda kullanıma sürülen yeni 100 ve 200 Euro'luk banknotların daha da güvenli hale getirildiğini ve aynı zamanda sahteciliğe karşı güçlü bir koruma kontrolü bulunduğunu açıkladı. Çıplak gözle görülebilen güvenlik özelliklerine ek olarak, yeni 100 ve 200 Euro'luk banknotlar para makinesi tarafından okunabilir güvenlik özelliklerine de sahip. Banknotların kullanımını kolaylaştırabilmek için yükseklikleri küçültülerek 50 Euro ölçülerine getirildi, uzunluğu ise değiştirilmedi.

Banknot ışığa tutulduğunda hologram üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan Europe'nin portresi, banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor. Ayrıca ışık altına tutulduğunda gri şeridin üzerinde de küçük Euro sembolleri beliriyor. Banknotları güncelleme işlemi, sahtecilikle mücadele çerçevesinde 2002 yılında gündeme gelmişti. Yapılan son yenileme ile birlikte Euro banknot serisi tamamlandı.

Mehmet Koca



