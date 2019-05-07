Yeni 4 Eylül Stadyumu finale hazırlanıyor

Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında bu yıl Ziraat Türkiye Kupası finali Sivas'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak final maçı için geri sayım başladı. 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele için stadyumdaki eksiklikler giderilerek, yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda stadyumda incelemelere Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Baki Şahin, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve kulüp yetkilileri katıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, TFF temsilcileri ve diğer ilgililer stadyumda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100. yılını coşkulu bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Vali Ayhan: "Sivas'ta güzel bir heyecan oluşacak"

Sivas'ın Yeni 4 Eylül Stadyumu gibi bir tesise sahip olmasından dolayı çok şanslı olduğunu kaydeden Vali Salih Ayhan, "Ufak tefek eksiklerimiz var. Maç gününe kadar bu eksikliklerin tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın finalini Sivas'a veren Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyorum. 15 Mayıs'ta Sivas olarak güzel bir ev sahipliği yapacağız ve Sivas'ta güzel bir heyecan oluşacak. Bu maçla birlikte Sivas, büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kültürünü de kazanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı buraya özel olarak ödenek gönderdi. Kırılan koltuklar, engelli tribünü, aydınlatma, giydirmeler ve otopark gibi tüm eksikler 15 Mayıs'a kadar tamamlanacak. Bundan sonraki müsabakalara da daha güçlü bir şekilde hazırlıklı ve arzulu olacağımızı buradan beyan ediyoruz" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise altyapı anlamında Sivas'ın bu tür büyük organizasyonlara hazır olduğunu belirterek, Sivaslı sporseverleri 15 Mayıs akşamı Yeni 4 Eylül Stadyumu'na davet etti.

Onur Erden