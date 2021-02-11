Yeni Adana Stadyumu 19 Şubat'ta açılıyor

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyum tamamlandı. 102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve beraberindekiler ile yeni stadyumda incelemelerde bulundu.

“Maç oynanacak şekilde hazırlıklar tamamlanıyor”

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, yeni stadyumun 19 Şubat'ta açılacağını söyleyerek, “Yeni stadyumumuz Adanalılara ve spor camiasına hayırlı olsun. Burada emeği geçen herkesi kutluyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah burada maç oynanacak şekilde hazırlıklar tamamlanıyor. Bu eser Adana için kalıcı, ufuk açıcı bir eserdir. Adana'da gerçekleştirdiğimiz pek çok eser gibi buda gelecek nesillerin daha büyük başarılara imza atmasını, daha büyük konulara erişmesini sağlayacak bir eser olarak Adanalılara, gençlere, Türk spor camiasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Konuşmayı dikkatle dinlemeye davet ediyoruz”

Stadın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da video konferans yoluyla açılışı gerçekleştireceğini belirten Çelik, “Maçtan önce Cumhurbaşkanımız bu stadyuma online bağlanarak açılışı gerçekleştirecek. Biz burada olacağız. Cumhurbaşkanımız Adana'nın çeşitli yerlerinden de izlenebilecek bir açıklama yapacak. Bu stadın resmi açılışı bu şekilde gerçekleştirilecek. Bütün hemşehrilerimizi oynanacak maçtan önce Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dikkatle dinlemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Çelik, beraberindekiler ile birlikte statta futbol oynayıp penaltı vuruşu yaptı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay