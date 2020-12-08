İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni AKM'nin son hali havadan görüntülendi

Yeni AKM'nin son hali havadan görüntülendi
Yeni AKM'nin son hali havadan görüntülendi

Temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen törende atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımı tüm hızıyla sürüyor. Taksim'in simgeleri arasında olan AKM’nin havadan çekilen görüntülerinde küre şeklinde tasarlanan oditoryumun, dış cephesinin kırmızı taşlarla kaplandığı görüldü.

Yeni AKM’nin son hali havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni Atatürk Kültür Merkezi'ndeki işçilerin hummalı çalışması devam ediyor. 5 bloktan oluşacak AKM binasının havadan çekilen görüntülerinde küre şeklinde tasarlanan oditoryumun, dış cephesinin tamamının kırmızı taşlarla kaplandığı görüldü. Korona virüs önlemleri alınarak sürdürülen binanın inşaatını, 30 Ekim'de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise binanın Haziran 2021'in sonuna kadar yetiştirilme hedefi olduğunu belirtmişti.

“Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak”

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği de yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek.

Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.