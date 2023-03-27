Yeni aldığı araba 10 dakika sonra alev topuna döndü

Olay, Kazımiye Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzeri Nefes Park mevkiinde meydana geldi. Bahattin Benek, bir galeriden ikinci el aldığı LPG'li otomobili teslim alıp plaka çıkarmak için yola çıktı. Yaklaşık 10 dakika sonra seyir halindeyken aracın ön kısmından dumanlar yükseldi. Şoke olan adam, alev topuna dönen araçtan atlayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle aracın içi ve motor kısmı hurdaya döndü.

Hüseyin Tayyar

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