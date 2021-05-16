Yeni aldıkları araçla otobüs durağına daldılar

Kaza, saat 14.00 sularında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yeni aldıkları otomobil ile gezintiye çıkan 2 arkadaşın bulunduğu araç, virajı alamayıp otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır maddi hasar meydana gelirken, kaza esnasında durakta kimsenin olmaması büyük faciayı önledi. Kazadan sonra 2 arkadaştan biri hafif yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında şoka giren ve yeni aldıkları aracın başında dakikalarca kendine gelmeye çalışan genç ise kaldırımda oturarak yakınlarının gelmesini bekledi.