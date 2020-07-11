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'Yeni çekirdek aile: Anne baba, çocuk, internet'

'Yeni çekirdek aile: Anne baba, çocuk, internet'
'Yeni çekirdek aile: Anne baba, çocuk, internet'

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren artık “anne baba ve çocuk”tan oluşan çekirdek aile kavramının genişlediğini, yeni aile tanımının “Anne Baba, Çocuk ve İnternet”ten oluştuğunu söyledi.

Salgın sürecinde yeni neslin uzaktan eğitime çok hızlı adapte olduğunu ve bundan sonra eğitim müfredatlarında bilişim ağırlıklı derslerin ön plana çıkacağını anlatan Özeren, kodlama ve robotik derslerinin ağırlığının artacağına dikkat çekti. Bu sene üniversite tercihlerinde de teknoloji, bilişim dünyası, bilişim teknolojileri, yazılım, internet, internet teknolojilerinin öne çıkacağını öngördüklerini söyleyen Özeren “Bununla beraber sağlık, tıp ve bu konuda özellikle kimya bölümleri de yeni dönemin parlayan yıldızları gibi duruyor” dedi.

Türkiye Gazetesi

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