Yeni Clio Türkiye'de tanıtıldı, Eylül'de satışta

Beş nesildir pazardaki en sembolik şehir otomobillerinden olan Renault Clio yenilerek ve Renault markasının en güncel atılımlarını yansıtan bir örnek olarak Türkiye'de Eylül ayında yollara çıkıyor. Bugüne kadar dünya genelinde 16 milyon satış başarısı yakalayan model küresel çapta en çok satanlar arasına girdi, Avrupa'da ve Türkiye'de Yılın Otomobili ödüllerini kazandı. Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye'de, bugüne kadar 600 binden fazla Clio satıldı. Türkiye'de üretilen ve OYAK Renault Fabrikaları'nda 3.4 milyon adetlik üretimi aşan model, günümüzde B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak öne çıkıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Renault CEO'su Fabrice Cambolive, “Dünyanın en çok satan Fransız otomobili her zaman başarılı bir model oldu. OYAK ile başarılı iş birliğimizin sonuçlarından biri olarak Türkiye, Clio için en büyük ikinci pazar konumunda yer alıyor. Bu vesileyle OYAK yönetimine teşekkürlerimi sunarım. Yeni Clio, yeni ve etkileyici ön cephesi ve daha sportif Esprit Alpine donanım seçeneğiyle, modern bir karakter sergiliyor. Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen segmentinin lider modeli Clio, yenilenen tasarım ve donanım özellikleriyle Türk kullanıcıların daha da beğenisini kazanacak” şeklinde konuştu.

Renault Markası Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Vidal, “Renault Clio, tüm dünyada gerçek bir aşk hikayesi. Biz de bu hikâyenin ikonunu bir sonraki seviyeye taşımak ve temel değerlerini koruyarak daha teknolojik bir tasarımla, insan unsurunu da ön planda tutarak geleceğe taşıma fikriyle hareket ettik. Yeni Clio, cömert şekillerin ve keskin çizgilerin başarılı bir birleşimi” dedi.

Yenilenen model hakkında şu bilgiler verildi:

Yeni Renault Clio, yeni tarzı ile daha çekici ve zarif. İç mekan şık ve seçkin mimarisiyle markanın yeni tasarım dilini ilk kez yorumluyor. Çarpıcı ön yüzü canlı bir görünüm sergiliyor. Işık imzası tamamen yeni ve marka kimliğini yansıtıyor. Gergin, kesin ve verimli çizgiler, yeni Clio'ya daha çekici bir karakter kazandırıyor.

İç tasarımda yeni döşemeler ve biyolojik kaynaklı malzemeler onu güncel bir araç haline getiriyor. Ayrıca kalitesini ve kabindeki deneyimi önemli ölçüde artırıyor. Sportif ve şık Esprit Alpine donanım seviyesi hem iç hem de dış tasarım olarak yeni Clio dönemini en iyi şekilde özetliyor.

Yeni Clio; buzul beyaz, yıldız siyah, mineral gri, demir mavi, alev kırmızı, mercan turuncu ve uzaktan opak, yakından sedefli görünen üç katmanlı kaya gri olmak üzere yedi gövde rengiyle yollara çıkıyor.

Ebatları 17 inçe kadar ulaşan jant seçenekleri, otomobilin çekiciliğini destekliyor. Farklı donanımlarla kombine edilen dördü alüminyum alaşımlı olmak üzere altı jant seçeneği bulunuyor.

Modelin yeni ön konsolunda 7 inç dijital ekran yer alıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, radyo ve R&GO veya Renault Easy Link multimedya sistemi devreye giriyor. Direksiyon simidindeki Nouvel'R logosu, kokpite zarif bir dokunuş katıyor.

Erişilebilirlik ve diz mesafesi açısından oldukça cömert arka yolcu alanı ve 391 litreye kadar bagaj hacmi ile sınıfının en iyi özelliklerini sunuyor.

Yenilenen modelin MULTI-SENSE teknolojisi, ön konsol ve orta konsoldaki aydınlatma ayarlarını düzenleyerek yeni bir deneyim dünyasının kapılarını aralıyor.

Herkes için teknoloji

Teknolojisi de güncellenen model, hem sürücü hem de yolcular için gelişmiş, nitelikli teknolojilerle kabin içindeki herkese daha fazla rahatlık sunuyor. MULTI-SENSE ayarlarıyla Renault Easy Link multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, son derece sezgisel bir deneyime katkıda bulunuyor.

Model, sürüşü daha kolay ve güvenli kılan gelişmiş sürüş destek sistemleriyle (ADAS) yollara çıkıyor. Bunlar; Sürüş, Park ve Güvenlik olmak üzere üçe ayrılıyor.

Aktif acil fren destek sistemi, trafik işaretlerini tanıma sistemi ve 360 derece kamera gibi öne çıkan sistemler yeni Clio'yu sınıfının en güvenli otomobillerinden biri yapıyor.

İki farklı güç aktarma seçeneği

Yenilenen model, TCe 90 bg benzinli turbo motor ve SCe 65 bg atmosferik motor seçenekleriyle farklı kullanıcı gereksinimlerine en iyi şekilde cevap veriyor. TCe 90 bg benzinli turbo motor, otomatik vites ile pürüzsüz vites geçişleri ve keyifli sürüş deneyimi sağlarken, yakıt tüketiminde de sınıfının en iyi değerlerinden birini sunuyor. Manuel şanzımanla kombine edilen SCe 65 bg atmosferik motor, şehir içi kullanımı için en ideal ekonomik sürüşü sağlıyor. Ayrıca Yeni Clio, tüm motor seçeneklerinde sunduğu eko-sürüş asistanı ile sürücüye yakıttan tasarruf etmenin ve böylece egzoz karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltmanın en iyi yollarını öneriyor.

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