Yeni Delhi'de hava kalitesi düştü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin seviyesi yükselmeye başladı. Hava kalitesinin de düşmesiyle görüş mesafesi düştü. Hava Kalitesi İzleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada Pencap, Haryana, Racastan, Uttar Pradeş bölgelerinde yapılan anız yakma nedeniyle hava kalitesinin kritik seviyelere geldiğini açıkladı. Hava Kalitesi İzleme Kurumu, anız yakma ve kışın gelmesiyle birlikte kirlilik seviyesinin yüzde 42'ye ulaştığını da aktardı.

Kentte hakim olan sisli hava ve çevre kirliliği Yeni Delhi halkını da olumsuz etkiliyor. Yeni Delhi'de yaşayanlar boğulmuş gibi hissettiklerini ifade ederken yerel kaynaklar, Yeni Delhi'de her kış hava değişiklikleri nedeniyle kentte seyahat etmenin de neredeyse imkansız hale geldiğini dile getirdi.

Abid Mazhar

