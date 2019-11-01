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Yeni Delhi'de hava kirliliğine karşı 5 milyon maske

Yeni Delhi'de hava kirliliğine karşı 5 milyon maske
Yeni Delhi'de hava kirliliğine karşı 5 milyon maske

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de etkili olan hava kirliliğinin halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşması yetkilileri hareket geçirdi. Kentte 5 milyon maske dağıtılırken, özellikle öğrencilerin dağıtılan maskeleri kullanması istendi.

Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Yeni Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, kentin “gaz odasına” dönüştüğünü ifade etti. Okullarda maske dağıtımı gerçekleştiren Kejriwal, Yeni Delhi halkına seslenerek maskelerin kullanılması uyarısında bulundu. Sosyal medyada da hava kirliliği ile mücadele kampanyaları başlatıldı. Twitter'da Yeni Delhi Hava Kirliliği ile Mücadele ve Delhi Hava Kirliliği başlıkları ilk sıralarda yer aldı. Kentte tüm inşaatlara bir haftalığına ara verilirken, havai fişek kullanımı da yasaklandı.

Öte yandan, Yeni Delhi'de her yıl Kasım ve Aralık aylarında çiftçilerin tarlalarını temizlemek için anız yakması, bu dönemde hava kirliliğinin üst seviyelere ulaşmasının ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Ülkenin kuzeyindeki 2 milyondan fazla çiftçi, her yıl 23 milyon ton anız yakıyor. Hindu festivalinde ateşlenen havai fişekler de kentteki hava kalitesinin düşmesine neden oluyor.

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