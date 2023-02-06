İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor

Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor
Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 13.24'teki 7,6 şiddetindeki deprem Adana'da da yeni yıkımlara yol açtı. Çukurova ilçesinde 12 katlı Kubilay apartmanı yıkılırken, yandaki apartmanda mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor.

Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor - Tıkla İzle

Sabahki 7.7 şiddetindeki depremde Çukurova ilçesinde Alpar Gün apartmanı yıkıldı. Bölgede ekipler çalışma başlattı. Enkaz bölgesinde dinleme yapılırken ve çalışma devam ederken 13.24'te yeni deprem meydana geldi. Bu yeni deprem 12 katlı Kubilay apartmanının yıkılmasına yol açtı. Bu yıkım sonrasında yan taraftaki Mete apartmanında mahsur kalanlar oldu. İtfaiye ekipleri, sepetli merdivenle hasar gören yandaki binanın üst katlarına ulaşarak mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor.

Refik Fidan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.