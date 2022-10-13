Yeni dolandırıcılık yöntemi: Olmayan kargoya imza attırmak

Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların kargo varmış gibi tüketicilere imza attırıp dolandırdığını belirterek, bu tür durumlara karşı bir kez daha uyardı. Dolandırıcıların yöntemini anlatan Gündüz, “Burada size bir kitap geldi, getiren şahıs şuraya ‘imza atacaksın' dediği zaman alan vatandaşımız imzalıyor. Dolayısı ile bu imza atılırken tüketicilerimizin, bilhassa da yaşlılarımızın bunun farkına varması lazım. Hangi ürün gelirse gelsin imzadan vatandaşlarımızın kaçınmasını istiyoruz. Bu çok önemlidir. Bundan kaçınmazsak sonucu yargıya kalıyor. Bu davalar sonra çok uzuyor” dedi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş



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