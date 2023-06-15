Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Seçimlerin ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yeni dönemdeki ilk toplantısını bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriyor. Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Toplantıda ayrıca kurul üyesi olmayan Hafize Gaye Erkan da yer aldı. Toplantı basına kapalı şekilde devam ediyor.

Mustafa Cenik - Mert Cerrahoğlu

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