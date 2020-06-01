Yeni eğitim döneminde eğitim ve yurt ücretlerinde artış olmayacak

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda, Girne Üniversitesi'nde yeni eğitim ve öğretim yılında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören kayıtlı öğrenciler ile yeni gelecek olan öğrencilerin öğrenim ve yurt ücretlerine artış yapılmayacağı bildirildi. Açıklamada, Girne Üniversitesi'nde eğitim ve yurt ücretlerinde, 2019-2020 eğitim yılındaki ücretlerin geçerli olacağı kaydedildi.

Yrd. Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap: “Çocukların ve gençlerin eğitim dışında kalmaması için çalışıyoruz”

Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişiyi etkileyen koronavirüsün oluşturduğu olumsuz ekonomik sonuçlar nedeniyle, öğrencilerin ve velilerin bu süreci daha rahat atlatabilmesini sağlamak amacıyla, 2020-2021 akademik yılında Girne Üniversitesi eğitim ve yurt ücretlerinde artış yapmama kararı aldıklarını söyledi.

Hiçbir çocuğun eğitim dışında kalmaması ve kayıp kuşakların oluşmaması için bir yol haritası belirleyerek ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Günsel Haskasap, birinci önceliklerinin eğitim ve sağlık olduğunu belirtti. Haskasap, Girne Üniversitesi ailesinin bir parçası olan öğrencilerin akademik kaygılarının yanı sıra velilerin de ekonomik endişelerini de göz önünde bulundurarak karşılıklı güven ve dayanışma duygusu içerisinde hareket ettiklerini dile getirdi. “Salgının küresel ortak bir bilinç ve dayanışma ile çözülebileceği gerçeğinden yola çıkarak, yeni kuşakların geleceğe hazırlanmasında insani ve ahlaki bir duyarlılık oluşturarak imkanlarımızı seferber edeceğiz” sözlerini kullanan Haskasap, günün dayanışma günü olduğun altını çizdi.

Haskasap: “COVID-19 salgını nedeni ile ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya, günlük rutin alışkanlıklarımıza kadar tüm alanlarda değişiklikler bizi bekliyor. Bu dönemde yaşanan olumsuz ekonomik etkiler nedeniyle çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması birincil önceliğimizdir. Üniversite çağında olan her gencin bilgiye ulaşmasını engelleyecek nedenleri minimuma indirmek için el ele vererek bu sıkıntılı süreci en az zararla aşacağız. Olumsuz durumlara karşı çocuklarımızın geleceğini inşa edecek ekonomik destek önlemleri ile eğitimden uzak kalmamalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

