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Yeni evlenen Filistinli çift, İsrail'in saldırısında evsiz kaldı

Yeni evlenen Filistinli çift, İsrail'in saldırısında evsiz kaldı
Yeni evlenen Filistinli çift, İsrail'in saldırısında evsiz kaldı

İsrail, Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında bir ay önce evlenen Filistinli çiftin evini bombaladı.

Yeni evlenen Filistinli çift, İsrail’in saldırısında evsiz kaldı - Tıkla İzle

İsrail'in geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 30 ev tamamen yıkıldı, yaklaşık 500 ev hasar gördü. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırıları sonucu Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bir ay önce evlenen Filistinli çiftin evini bombaladı. Evi bombalanan Muhammed Ebu Amra yaptığı açıklamada, "İsrail'e ait savaş uçakları evimi bombaladı. Bir ay önce evlendim. Her şeyim gitti" dedi.

Evin enkazının önünde açıklama yapan Ebu Amra, "İsrail işgal ordusu bizi aradı ve 3 dakika içinde evinizi boşaltın bombalayacağız dedi. Ben de pijamalarımla dışarı çıktım, eşimi de yanımda götürdüm ve yanımızda başka alamadık. İnsanlar bize giyecek kıyafetler getirdi. Evlilik sevincim yarım kaldı" ifadelerini kullandı.
İsrail 12 Kasım sabahı İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın öldürmesinin ardından Gazze'ye saldırı başlatmıştı. İslami Cihad, saldırıya karşılık olarak İsrail'in farklı bölgelerine roket saldırısı düzenlemişti. İki gün süren saldırıların ardından dün sabah erken saatlerinde Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ve İslami Cihad arasında ateşkes sağlanmıştı. İsrail saldırıları sonucu Gazze'de, 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 111 Filistinli de yaralanmıştı.

Hamad Alnajjar

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