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Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. Peki Lütfi Elvan kimdir? İşte tüm bilgiler...

Lütfi Elvan, 12 Mart 1962'de Karaman Ermenek'te doğdu. Baba adı A. Nuri, anne adı Samiye'dir.

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisanslarını yaptı.

Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başladı. DPT'de planlama uzman yardımcısı, uzmanı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

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