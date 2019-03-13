Yeni hedefimiz sağlık vadisi

Şehir hastanelerinde görev yapacak öğretim üyeleriyle yeni sözleşme dönemi başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Birlikte kullanım protokolü imzaladığımız üniversiteler ve üniversitelerin öğretim üyeleriyle ilgili kurumun sorumlusu olan başhekim tarafından kişisel sözleşme yapılma dönemine giriliyor” açıklaması yaptı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde medya temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Koca, 14 Mart Tıp Bayramı'nda resmî açılışı yapılacak şehir hastanesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara Şehir Hastanesinin Türkiye'nin sağlık üssü olduğunu söyleyen Bakan Koca, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük ve dünyanın üçüncü büyük hastanesi olduğunu ifade etti. Geçen ay Yüksek İhtisas ve Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanelerinin, Ankara Şehir Hastanesine tamamen taşındığını ve 7 Şubat itibarıyla hasta kabulüne başlandığını hatırlatan Koca, şunları söyledi:

99 BİN MUAYENE

Ankara Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başlayan dokuzuncu hastane oldu. Toplam sekiz hastane komp- leksinden oluşurken; toplam yoğun bakım yatak sayısı 700'e ulaştı. Toplam ameliyathane sayısı ise 131. İki tane de hibrit ameliyathanesi var. Yani, aynı anda anjiyo ve müdahale yapılabilir. Organ nakilleri de yapılıyor. Ayrıca her gün 8-10 açık kalp ameliyatı gerçekleşiyor. 7 Şubat'tan itibaren 99 bin 625 poliklinik muayenesi, 16 bin 66 acil hasta müdahalesi, 2 bin 662 de ameliyat yapıldı.

KİŞİSEL SÖZLEŞME

İlk defa her öğretim üyesiyle kişisel sözleşme yapabilir durumdayız. Yeri geldiğinde, eğitim endişesini de gideren, diğer zaman dilimlerini de bir şekilde hastaya yapılması gereken müdahaleyi yapma fırsatı veren bir sözleşme dönemini sağlıyoruz. Yeni süreçte araştırmanın, üniversite kimliğinin, klinik çalışmaların ve sağlık hizmetinin zirvede yapıldığı sağlık üssünün adı şehir hastanesi olacak...

BİN DÖNÜM ÜZERİNE

Şehir hastanelerine taşınan hastanelerin yerlerinin ne olacağı sorusu üzerine Koca “Eski hastaneleri sağlık ve eğitim amaçlı kullanmayı hedefliyoruz. Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve Şehir Hastanesinin olduğu ve Halk Sağlığı ve benzeri laboratuvarların bulunduğu bu lokasyonu daha da genişleterek burayı bir sağlık vadisi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili arazi konusunda adımlar atıldı. Bilkent'te sağlığa odaklanmış bir teknokent yapısı oluşturulacak. AR-GE ve üretimi sağlayan, bin dönümden aşağı olmayan bir yapı olacak” şeklindeye konuştu.

Türkiye Gazetesi