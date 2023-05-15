Yeni içecek trendi Asya'dan dünyaya yayılan: Bubble Tea

Yeme içme sektörünü bir dönem etkisi altına alan süt mısır, lokma, kahve, çiğköftenin ardından, şimdi de İzmir'de gün geçtikçe popülerliği artan Bubble Tea trendleri zorluyor. Freelance Group'un Kurucusu Hüseyin Başaran, İzmir'deki diğer işletmelerinin yanına eklemiş olduğu yeni girişim ve konsepti Bobanova Tea ile farklı tarifleri ve renkli sunumlarıyla, Tayvan menşeli Bubble Tea'ye özel bir konsept oluşturan İzmir'de beğeni topladı.

1980'lerde Tayvan'da ortaya çıkan Bubble Tea'nin son senelerde dünya genelinde yaygınlaşarak geniş bir kitleye hitap etmeye başladığını söyleyen Hüseyin Başaran, "Sıra dışı bir deneyim sunması ve süt, kahve, meyve suyu, şeker gibi farklı lezzetleri birleştirilerek damak zevkinde keşif yolculuğuna çıkarmasıyla gençlerin ilgisini cezbediyor. Biz de Freelance Group olarak gençlerin merak duyduğu bu içeceği yerelleştirmek ve kendimize özgü bir tat oluşturmak için Bobanova isimli mekanımızın açılışını yaptık. Burada müşterilerimize en taze malzemelerle hazırladığımız zengin bir menü sunuyoruz" dedi.

Bubble Tea sektörün dinamiklerini değiştirmeye aday

İlginç, renkli sunumlarının sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videoları sayesinde organik şekilde geniş bir kitleye ulaştıklarını ifade eden Hüseyin Başaran, “Hızla artan kafeler, kahve tüketimini arttırdı. Biz de Bornova Küçükpark'ta bu konsepti üniversiteli gençlerin sosyalleşebileceği bir kafe ortamında hayata geçirdik. Müşterilerimize kaliteli ve özgün bubble tea çeşitleri sunmaya başladık. Amacımız, Bubble Tea kültürünü İzmir'de yaygınlaştırarak diğer şehirlere taşımak ve sektöre yeni bir soluk getirmek" dedi.

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