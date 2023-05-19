Yeni Kaledonya açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre Fransa'nın denizaşırı toprağı olan Yeni Kaledonya'daki Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 37.7 metre derinlikte kaydedildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Vanuatu'nun bazı kıyı bölgeleri, Tonga ve Tuvalu, Fiji, Kiribati, Papua Yeni Gine, Guam ve diğer Pasifik adaları için tsunami uyarısı yaptı. Vanuatu Meteoroloji Kurumu, halka yüksek kesimlere çıkma konusunda uyarıda bulundu. Avustralya Meteoroloji Kurumu ise doğu kıyısındaki Lord Howe Adası için bir tsunami uyarısı yayınlayarak yaklaşık 450 kişiyi kıyı bölgeleri terk etmeleri konusunda uyardı. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı da kıyı bölgeleri için uyarı yayınladı.

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