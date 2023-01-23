Yeni konut finansman program TBMM'de görüşülüyor

Plan ve Bütçe Komisyonu Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Teklif, yeni konut finansman programına ilişkin hükümler içeriyor. Devlet bankası aracılığıyla nakit kaynak aktarılmasına ilişkin hüküm bulunuyor.

Gerçek kişi için ilk üç yıldaki finansman taksit tutarının yüzde 30'unu aşan kısmı kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulacak ve kamu bankasına ödenek aktarılacak.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz

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