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Yeni Kuveyt Havalimanı inşaatında toprak kayması: 2 ölü, 1 yaralı

Yeni Kuveyt Havalimanı inşaatında toprak kayması: 2 ölü, 1 yaralı
Yeni Kuveyt Havalimanı inşaatında toprak kayması: 2 ölü, 1 yaralı

Kuveyt'te inşaat halindeki yeni Kuveyt Havalimanı'nda toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Yeni Kuveyt Havalimanı inşaatında toprak kayması: 2 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kuveyt'te inşaat halindeki yeni Kuveyt Havalimanı'nda toprak kayması meydana geldi. Kuveyt İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, havalimanının inşaat halindeki alanında çökme meydana geldiği ve 3 işçinin toprak altında kaldığı aktarıldı. İtfaiye Teşkilatı, bölgede yapılan kurtarma çalışmalarının ardından 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını, 1 işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin Nepal uyruklu olduğu bildirildi.

Öte yandan dünyanın en gelişmiş ve çevre dostu havalimanlarından biri olarak tasarlanan yeni Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesi, Türk inşaat şirketi Limak Holding tarafından inşa ediliyor.

Hamad Alnajjar
 

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