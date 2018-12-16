Yeni Malatya Antalyaspor Canlı İzle| Malatya Antalya Kaç Kaç?

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Yeni Malatyaspor Antalyaspor nasıl canlı izlenir?

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Chico, Brezilya basınına Antalyaspor'u anlattı

Antalyaspor'un son haftalardaki istikrarlı oyuncularından Chico, Brezilya basınına Antalyaspor'u anlattı. Deneyimli futbolcu ilk yarıyı şampiyonlar ligi potasında bitirmek istediklerini söyledi.

Antalyaspor'un Spor Toto Süper Lig'deki başarısı Brezilya basınının da dikkatini çekti. Ülkesinde Atletico Paranaense, Palmeiras ve Coritiba'nın formasını giyen Chico, Brezilya'nın ‘Minuteesportes' adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de çok iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti. Son 10 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldıklarını hatırlatan orta saha oyuncusu, “Bu maçların tamamında oynadım. Bunun için mutluyum. Her gün daha fazla çalışıyorum ve her zaman takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi bu iyi performansı ligin sonuna kadar sürdürmek için daha fazla çalışmak gerekiyor" dedi.

Antalyaspor'un averajla lig üçüncüsü olduğunu belirten internet sitesi kırmızı beyazlıların bu hafta beşinci sıradaki Malatyaspor'a konuk olacağının altını çizerek, Chico'nun bu konu ile ilgili görüşlerini de sordu. Başarılı futbolcu, “Türkiye'deki her maç zor. Belirleyici bir maç olması açısından Malatyaspor maçı da öyle. Savşan bir ekiple karşılaşacağız. Sahaya odaklanmalı ve son haftaların iyi performansını tekrarlamaya çalışmalıyız. Sezonun ilk yarısını Şampiyonlar Ligi'nin eleme bölgesinde kapatmak bizim için çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

Taraftara "Çerez değil atkınla, formanla gel" çağrısı

E. Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı yönetim "Çerez değil atkınla, formanla gel" vurgusu yaparak taraftarlarını maça davet etti.

Spor Toto Süper Lig'de 15 haftada 25 puan toplayan E. Yeni Malatyaspor, ligin 16. haftasında 26 puan toplayan Antalyaspor'u konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesi E. Yeni Malatyaspor kulübü taraftara çağrıda bulundu. Yönetim, taraftarların zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada takımlarına birinci dakikadan 90.dakikaya kadar destek vermeleri için stadyuma çerez getirilmemesi çağrısında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Hep bir ağızdan aynı marşı, aynı ortamda aynı duygularla, omuz omuza yaşamak için, Antalyaspor maçında stadyumumuza çerez ile giriş yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde yasaklanmıştır. Çerez değil atkınla, formanla gel” denildi.