Yeni Malatya BJK Canlı İzle Bein Sports 2| Malatya Beşiktaş Canlı Skor Maç Kaç

Kasımpaşa karşısında son dakika golüyle galip gelen ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3. sıra hedefine bir adım daha yaklaşan Beşiktaş, ligin 32. haftasında kritik Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösterecek. Son maçında Sivasspor'u deplasmanda yenerek küme düşme hattında önemli bir galibiyete imza atan Yeni Malatyaspor, sahasındaki karşılaşmada hata yapmak istemiyor.

Eski teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde, Beşiktaş'ı ligin ilk yarısında deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 16 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından Kemal Özdeş'le anlaşan Yeni Malatyaspor, ardından Hikmet Karaman'ı göreve getirdi. Düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor'da zorlu Beşiktaş maçı öncesinde eksik bulunmuyor.

6 oyuncu yok

Beşiktaş'ta ise bu maç öncesinde eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Sezonu kapatan Douglas'ın yanı sıra Adem Ljajic, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Boateng ve cezalı olan Atiba Hutchinson, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek. Özellikle Burak Yılmaz ve Umut Nayir'in yokluğunda hücum hattında sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu noktada Boateng'i sahaya sürmeyi planlıyordu.

Ancak yıldız oyuncu aşil tendonundaki ağrı nedeniyle bu sabah yapılan antrenmana çıkmadı. Yalçın, Malatya deplasmanında Güven Yalçın'ı ilk 11'de oynatacak. Yeni Malatyaspor ile bugüne kadar 5 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 3 galibiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda Beşiktaş 7 kez gol sevinci yaşarken, Yeni Malatyaspor ise 5 kez fileleri havalandırdı. Yeni Malatya Stadyumu'nda bugün saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Yeni Malatya Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

Yeni Malatya Beşiktaş maçını beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız