Yeni Malatya Galatasaray Maç Anlatımı

Y. MALATYASPOR 0-0 GALATASARAY

Canlı Anlatım

1'Maç başladı

10' Bu kez Malatyaspor tehlikeli geldi! Umut Bulut sağ kanattan ortasını yaptı. Acquah ceza alanı içinde kafayı vurdu! Muslera iyi yer tuttu ve etkili kafa vuruşunu önledi.

22' Feghouli'den pası alan Babel'in ceza alanı ön çizgisinden şutunda kaleci Abdulsamed'in sektirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

25' Galatasaray'da sakatlanan Feghouli dışarı alındı. Emre Kılınç oyunda.

27' Galatasaray'da Emre Kılınç mutlak bir fırsattan yararlanamadı! Ceza alanı içine gelen ortada kaleye yakın mesafeden kafayı vuran Emre Kılınnç çerçeveyi bulamadı!

32' Galatasaray'da Arda Turan sol kanattan kale önüne etkili bir orta yaptı. Babel'i geçen top kale alanı içinde Hadebe'yle kaleci Abdulsamed arasında sıkıştı. Emre Akbaba bu topa hareketlendi ancak öncesinde kalkan ofsayt bayrağı vardı.

35' Yeni Malatyaspor atağında Adem Büyük'ten aldığı pas sonrası Umut Bulut şutunu çekti, top kaleci Muslera'da kaldı.

45+2' İlk yarı sona erdi

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KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Y. MALATYASPOR'UN 11'İ: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Zeki, Ndayishimiye, Acquah, Kubilay, Adem, Umut Bulut

GALATASARAY'IN 11'i: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel.



