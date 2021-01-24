Yeni Malatya Stadı'nın zemini tepki çekti

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısına bozuk saha zemini damga vurdu. Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de dikkat çektiği kötü saha koşulları, maçın başlamasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Maç boyunca bozukluğu ve kötü saha koşulları nedeniyle tepki çeken Yeni Malatya Stadı'nın zemininde pas yapmak bile zorlaşırken, pek çok oyuncu maç sırasında zor anlar yaşadı.

Galatasaraylı Sofiane Feghouli ise maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Said Vakkas Yağcı - Cahit Özçelik