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Yeni Malatya TS Canlı İzle Bein Sports| Yeni Malatya Trabzonspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Yeni Malatya TS Canlı İzle Bein Sports| Yeni Malatya Trabzonspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Yeni Malatya TS Canlı İzle Bein Sports| Yeni Malatya Trabzonspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı ertelenen Trabzonspor, rakibiyle bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte bu zorlu maça dair tüm detaylar...

Yeni Malatya Trabzonspor canlı izle...  Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı maçta Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yardımcı hakem olarak görev yapacak. Beşiktaş deplasmanında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, son maçta da Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalmış ve rakibinin 3 puan gerisine düşmüştü. 49 puanla 2. sırada bulunan bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.

Trabzonspor ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek, Yeni Malatyaspor karşısındaki şansızlığı da kırmak istiyor. Bordo-mavililer, genç teknik direktörü ile ligde 7 maçta mağlubiyet yaşamazken 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordo-mavili ekip Yeni Malatyaspor karşısında ise deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karadeniz ekibi bu sahada rakibiyle oynadığı 2 maçtan 1-0 ve 5-0'lık yenilgilerle ayrıldı.

Da Costa, Messias ve Guilherme yok

Trabzonspor'da, Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek. Bu oyuncuların Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri belirtildi.

Yeni Malatya Trabzonspor nasıl canlı izlenir? 

Yeni Malatya Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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