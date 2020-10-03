Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 | Maç sonucu

Maçtan dakikalar

10. dakikada Karim Hafez'in rakip sahaya doğu yaptığı ortada topla buluşan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada Hakan'ın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta Yeni Malatyaspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

39. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direğe çaparak dışarı çıktı.

51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Adem'in kale içerisine çektiği şutta oluşan karambolde topla buluşan Semih beklemeden vurdu ancak kaleci topu ağlara gitmeden son anda engelledi.

66. dakikada Sidney'in sağ kanattan çektiği şut, savunmaya tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

74. dakikada Antalyaspor'da Eren, sağ kanatta rakip yarı alanına taşıdığı topu ceza alanına ortaladı ancak hiçbir takım arkadaşı dokunamayınca top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

90. dakikada ceza alanı dışından Bünyamin'in kullandığı serbest vuruşta Yeni Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih (Hadebe dk. 83 ?), Karim, Ahmed, Acquah (Ndayishimiye dk. 83 ?), Cueva (Mustafa dk. 83 ?), Lukoki (Zeki dk. 68), Adem, Tetteh (Kubilay dk. 90 ?)

Yedekler: Herrera, Umut Bulut, Hadebe, Fofana, Murat Akça, Youssouf Ndayishimiye, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri (Podolski dk. 45), Hakan, Amilton, Mukairu (Sidney dk. 45), Fredy (Ufuk dk. 76), Jahovic (Orgill dk. 45),

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Edinaldo Gomes Pereira, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Tetteh (dk. 10) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Wallace, Lukoki, Karim Hafez, Abdulsamed (Yeni Malatyaspor), Eren, Fredy (Antalyaspor)