Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'ndan kongre çağrısı

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya'mızın güzide kurumlarından, ilimizin tanıtımı ve gündem oluşturması açısından önemli değere sahip olan ve Malatyalıların gönlünde müstesna bir yer oluşturan Futbol Kulübümüz son iki yıl ve bu sezonun ilk yarı bitimindeki bulunduğu pozisyon itibariyle, tüm Malatyalıları derin üzüntü ve endişeye sevk etmiştir. Yeni Malatyaspor Divan Kurulu olarak, son haftalarda art arda yaptığımız olağanüstü toplantılarda kulübümüzün içinde bulunduğu sportif, mali ve yönetimsel sorunlar tartışılmış, çözüm üretilmeye çalışılmış ve bu düşüncelerimiz Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ile de paylaşılmıştır. Gelinen noktada, kulübümüzün transfer döneminde önemli bir finansal kaynak sorunu yaşadığı, bugüne kadar da mesafe alınamadığı görülmüştür. Son yıllarda, yaşanan tüm sorunların yerleşik ve kalıcı hale gelerek sıradanlaştığı ve tekrarlandığını üzülerek tespit etmiş bulunuyoruz. Bu sorunların aşılması anlamında, yerel unsurlarla sağlıklı bir temelde iletişim kurulamadığı, futbol kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediği ve yönetim yapısından kaynaklı şehirle bütünleşmenin sağlanamadığı gözlenmiştir. Bütün bu özet tespitlerimizin sonucunda; başta Kulüp Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi, içinde bulunduğumuz olumsuz tablonun kulübümüz ve şehrimiz lehine dönüşümü için, olağanüstü kongre dahil her türlü fedakarlığı göstermeye davet ediyoruz. Bu kritik süreçte yerel yöneticilerimizi, siyasi temsilcilerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı da karar alma süreçlerinde katkı sağlayıcı, birleştirici ve bütünleştirici sorumluluk almaya çağırıyoruz. Kulüp tüzüğümüz uyarınca aldığımız tavsiye kararlarımız kamuoyuna saygı ile duyurulur."