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Yeni Malatyaspor Erzurumspor deplasmanında galip geldi

Yeni Malatyaspor Erzurumspor deplasmanında galip geldi
Yeni Malatyaspor Erzurumspor deplasmanında galip geldi

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında B.B. Erzurumspor sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Emrah'ın sert şutu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Özer'in şutu üstten dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan Özer'in ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.

25. dakikada sol kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan İbrahim'in şutu auta çıktı.

39. dakikada gelişen ani atakta Taylan ceza sahasına girmeden Sunu'yu gördü. Sunu ceza sahasına girerken yere düşürüldü. Hakem pozisyonu devam ettirdi. Ardından hakem VAR'ın uyarısıyla penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Scuk topu ağlarla buluşturdu. 1-0  

62. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Özer müsait pozisyondaki Tshabalala'yı gördü. Tshabalala'nın aşırtma bir şut denedi fakat top üstten dışarı çıktı.

68. dakikada sol kanattan Erkan kaş'ın içeri ortaladığı topta Donald'ın düzgün bir kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

71. dakikada kullanılan köşe vuruşunda bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Lokman sert vurdu fakat kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

79. dakikada sağ kanattan Chebake'nin ortasında ceza sahası içindeki Eren'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

90. dakikada hızlı gelişen atakta Buğra'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

B.B. Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Taylan (Tshabalala dk. 60), Özer (Munsy dk. 81 ?), Sunu (Thy dk. 70)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Tolga, Hakan Arslan, Erhan, Kone, Osman

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat, Sadık, Buğra, Pereira (Erkan dk. 58), Ahmed, Murat Yıldırım, Donald (Munıru dk. 84 ?), Eren, Aleksic (Mina dk. 89 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Seth, Berkan, İkbal, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Scuk (dk. 43 pen.) (B.B. Erzurumspor ), Donald (dk. 68), Eren (dk. 79 ve 90) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Aleksic, Donald, Muniru (Evkur Yeni Malatyaspor )  

Sefa Tetik - Ahmet Akbuğa
 

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