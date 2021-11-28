Yeni Malatyaspor Galatasaray Maç Anlatımı

Y.MALATYASPOR 0-0 GALATASARAY

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

12' Emre Kılınç sol çaprazdan içeri ortaladı. Diagne, topu kontrol edemedi. Pozisyonun devamında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

13' Ndong'un sol kanattan araya gönderdiği pasta Adem, topa yetişemedi ve Muslera çıktı aldı.

Ofsayt

18' Sol taraftan kullanılan köşe vurunda ceza sahasında oluşan karambolde Galatarasay savunması topu uzaklaştırdı.

20' Jospin, Taylan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Jospin Nshimirimana

22' Babel'in sol çaprazdan şutunda Sadık kendini topun önüne attı ve kaleye gitmesine izin vermedi.

25' Babel orta sahaya yakın bir noktadan kaleyi yokladı. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

32' Babel'in sağ kanattan içeri ortasında top doğrudan Ertaç'ın kucağına gitti.

33' Sol kanattan ceza sahasına giren Haddadi son çizgiye indi. Haddadi'nin dar açıdan yaptığı vuruşta Muslera topun ağlara gitmesine izin vermedi.

36' Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, Sadık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi. Sarı-Kırmızılıların penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı sonucu karşılaşmada bir anda gerginlik arttı.

41' Yeni Malatyaspor ceza sahasına gönderilen uzun pasta savunma arkasına sarkan Diagne, Ertaç'ı geçen topu kontrol edemedi ve Ertaç son anda topa sahip oldu. Yardımcı hakem Diagne'nin pozisyonu için ofsayt bayrağını kaldırdı.

45' Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Jospin, Mallan, Ndong, Mounir, Adem.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre, Barış, Babel, Diagne.