Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı CANLI ANLATIM | Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç?

YENİ MALATYASPOR 0-1 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
1' Maç başladı
3' Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı! Kamara'nın ceza alanı solundan içeri çıkardığı topa Guiherme vurdu savunmadan döndü, kale alanı sağına açılan topa Aleksic vurdu Muslera golü önledi.
5' GOL! Onyekuru'nun ara pasında Linnes soldan ceza alanına girdi ve plase vuruşunda topu uzak köşeden ağlara gönderdi.
8' Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıkan Martin Linnes, bu özel maçta gol sevinci yaşadı.
14' Chebake'nin sağdan ortasında Linnes'in müdahalesiyle top kornere gitti.
15' Guilherme sağdan köşe vuruşunu kullandı. Hava topuna çıkan Mina'nın dirseği Marcao'nun kafasına isabet etti. Marcao sakatlık geçirdi.
19' Sağdan ceza alanına giren Feghouli yerde kaldı ve penaltı bekledi. Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi.
20' Malatyaspor tehlikeli geldi. Ceza alanında boş durumda topu önüne alan Guilherme topu çekip vurmak istedi, Donk son anda topa dokundu ve atağı bitirdi.
23' Galatasaray gole yaklaştı! Feghouli'nin sağdan ortasında Diagne'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
İşte ilk 11'ler
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Kamara
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Donk, Henry Onyekuru, Diagne