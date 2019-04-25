İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı CANLI ANLATIM | Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç?

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı CANLI ANLATIM | Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç?
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı CANLI ANLATIM | Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geliyor.

YENİ MALATYASPOR 0-1 GALATASARAY

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

3' Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı! Kamara'nın ceza alanı solundan içeri çıkardığı topa Guiherme vurdu savunmadan döndü, kale alanı sağına açılan topa Aleksic vurdu Muslera golü önledi.

5' GOL! Onyekuru'nun ara pasında Linnes soldan ceza alanına girdi ve plase vuruşunda topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

8' Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıkan Martin Linnes, bu özel maçta gol sevinci yaşadı.

14' Chebake'nin sağdan ortasında Linnes'in müdahalesiyle top kornere gitti.

15' Guilherme sağdan köşe vuruşunu kullandı. Hava topuna çıkan Mina'nın dirseği Marcao'nun kafasına isabet etti. Marcao sakatlık geçirdi.

19' Sağdan ceza alanına giren Feghouli yerde kaldı ve penaltı bekledi. Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi.

20' Malatyaspor tehlikeli geldi. Ceza alanında boş durumda topu önüne alan Guilherme topu çekip vurmak istedi, Donk son anda topa dokundu ve atağı bitirdi.

23' Galatasaray gole yaklaştı! Feghouli'nin sağdan ortasında Diagne'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

 

İşte ilk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Kamara

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Donk, Henry Onyekuru, Diagne

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.