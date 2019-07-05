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Yeni Malatyaspor, gurbetçi Özer Özdemir'i renklerine bağladı

Yeni Malatyaspor, gurbetçi Özer Özdemir'i renklerine bağladı
Yeni Malatyaspor, gurbetçi Özer Özdemir'i renklerine bağladı

Evkur Yeni Malatyaspor, gurbetçi Özer Özdemir’i renklerine bağladı.

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Evkur Yeni Malatyaspor, bu kapsamda gurbetçi futbolcu Özer Özdemir'i renklerine bağladı.

Türkiye'yi, UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan E.Y. Malatyaspor, Fofana ve Jahovic hamlesinin ardından bir takviye de savunmaya yaptı. Malatya temsilcisi, Fransa doğumlu Türk asıllı sağ bek Özer Özdemir'i transfer etti.

Tranzonspor'da İstiyordu

Bordo mavililerin de gündeminde olan 21 yaşındaki genç futbolcu, Fransa Lig 2'de Le Havre'nin formasını giyiyordu. Başarılı oyuncunun, Chabake'ye alternatif olarak alındığı ancak kısa sürede ilk on biri 11'i zorlayabileceği ifade ediliyor.

Bu arada Malatya ekibinin transferde stopere ve sol beke de takviye yapacağı öğrenildi. 

Mehmet Türel

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