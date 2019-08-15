İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor kazanmasına rağmen Avrupa'ya veda etti

Yeni Malatyaspor kazanmasına rağmen Avrupa'ya veda etti
Yeni Malatyaspor kazanmasına rağmen Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Sırp ekibi Partizan’ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Malatya ekibi böylece turnuvaya veda etti.

7. dakikada savunma arkasına gönderilen uzun topta kaleci Stojkovic'in açıldığını gören Jahovic, kafayla aşırttı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Bifouma'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. 

45+3. dakikada Partizan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sadiq'in kafa vuruşunda kaleci Farnolle iki hamlede topu kontrol etti.

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Chaalali'ye aktardı. Chaalali'nin vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

78. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Mustafa Akbaş topu kafayla arkaya sektirdi, Mina'nın dokunduğu topu kaleci kornere çeldi. 

86. dakikada Gökhan'ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Eren'in vuruşunda top dışarı çıktı.

Stat: Malatya
Hakemler: Christopher Kavanagh, Daniel Cook, Neil Davies
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan, Issam (Rahman dk. 9), Murat Yıldırım, Chaalali, Guılherme (Eren Tozlu dk. 74), Gökhan Töre, Bifouma (Fofana dk. 68), Jahovic
Yedekler: Ufuk, Robin, Hadebe, Donald
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Partizan: Stojkovic, Pavlovic, Ostojic, Miletic, Urosevic, Scekic, Zdjelar, Tosic (Lutovac dk. 71), Asano Sadiq (Ozegovic dk. 90+6 ?), Soumah (Lazar Pavlovic dk. 82),
Yedekler: Stevanovic, Vujacic, Brezancic, Filip Stevanovic
Teknik Direktör: Savo Milosevic
Gol: Jahovic (dk. 7) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Akbaş, Chaalali, Rahman, Jahovic (Yeni Malatyaspor), Scekic, Umar Sadiq, Ostojic (Partizan)  

Barış Türel - Numan Güder - Cahit Özçelik

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.