Yeni Malatyaspor kazanmasına rağmen Avrupa'ya veda etti

7. dakikada savunma arkasına gönderilen uzun topta kaleci Stojkovic'in açıldığını gören Jahovic, kafayla aşırttı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Bifouma'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
45+3. dakikada Partizan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sadiq'in kafa vuruşunda kaleci Farnolle iki hamlede topu kontrol etti.
60. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Chaalali'ye aktardı. Chaalali'nin vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
78. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Mustafa Akbaş topu kafayla arkaya sektirdi, Mina'nın dokunduğu topu kaleci kornere çeldi.
86. dakikada Gökhan'ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Eren'in vuruşunda top dışarı çıktı.
Stat: Malatya
Hakemler: Christopher Kavanagh, Daniel Cook, Neil Davies
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan, Issam (Rahman dk. 9), Murat Yıldırım, Chaalali, Guılherme (Eren Tozlu dk. 74), Gökhan Töre, Bifouma (Fofana dk. 68), Jahovic
Yedekler: Ufuk, Robin, Hadebe, Donald
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Partizan: Stojkovic, Pavlovic, Ostojic, Miletic, Urosevic, Scekic, Zdjelar, Tosic (Lutovac dk. 71), Asano Sadiq (Ozegovic dk. 90+6 ?), Soumah (Lazar Pavlovic dk. 82),
Yedekler: Stevanovic, Vujacic, Brezancic, Filip Stevanovic
Teknik Direktör: Savo Milosevic
Gol: Jahovic (dk. 7) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Akbaş, Chaalali, Rahman, Jahovic (Yeni Malatyaspor), Scekic, Umar Sadiq, Ostojic (Partizan)
Barış Türel - Numan Güder - Cahit Özçelik