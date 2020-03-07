Yeni Malatyaspor Konyaspor Canlı İzle Bein Sports| Malatya Konya Canlı Skor Maç Kaç

Süper Lig'de oynadığı son 23 maçta(1 maçı eksik) 6 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgiyle 24 puan toplayarak 13.sırada yer alan Yeni Malatyaspor, son 24 maçta 4 galibiyet,10 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 22 puanla 15.sırada bulunan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor...

Karamanlı Yeni Malatyaspor'un hedefi 3 maçta en az 6 puan

Yeni Malatyaspor'da teknik adamlığa Hikmet Karaman'ın getirilmesinin ardından gözler hafta sonu oynanacak Konyaspor maçına çevrildi.

Süper Lig'deki üçüncü senesinde en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlara henüz puan alamadı. Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik adam değişikliğine giden ve Kemal Özdeş'in yerine Hikmet Karaman'ı getiren Malatya temsilcisi, hedef olarak ilk olarak önüne Konya, Trabzon ve Kayseri maçlarını koydu. Oynayacağı bu 3 maçtan en az 6 puan hedefleyen sarı-kırmızılılar, kötü rüya görmemek için işi sıkı tutuyor.

Bifouma'nın sakatlığının bulunduğu sarı kırmızılılarda defans oyuncuları Arturo Mina ve Hadebe kart cezalısı oldukları için Konya maçında forma giyemeyecek.

Konya maçı öncesi takımla geçireceği kısa sürede kendi oyun felsefesini yerleştirmek için yoğun bir taktik mesai yapan Hikmet Karaman'ın çalışmalarda tam saha baskı ve oyun alanının daraltılması gibi iki konuya dikkat çektiği belirtildi.

Sarı kırmızılı takımın başında ilk 90 dakikasına Konyaspor maçında çıkacak tecrübeli teknik adamın galibiyet için futbolcularına maksimum özveri ve disiplin talimatı verdiği ifade edildi.

Yeni Malatyaspor Konyaspor nasıl canlı izlenir?





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