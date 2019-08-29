Yeni Malatyaspor Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya yakın

Transfer çalışmalarında gol bölgesi için arayışta olan Yeni Malatyaspor eski futbolcusu Aleksic ile yaptığı görüşmelerden netice alamadı. Sırp futbolcu bir diğer Süper Lig takımı M.Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Danijel Aleksic'in Avrupa kupalarında oynamak için Başakşehir'e gideceği öğrenildi. Transferde son olarak kadrosuna Kayserispor'dan sol bek Sakıb Aytaç'ı katan Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Danijel Aleksic'i yeniden sarı-kırmızılı renklere bağlama girişimleri olumsuz neticelendi.

Yeni Malatyaspor'un kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu tecrübeli futbolcunun Avrupa kupalarında mücadele etmesi nedeniyle tercihini Başakşehir'den yana kullandığı belirtildi. Aleksic transferine nokta koyan Yeni Malatyaspor, listesindeki diğer isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu doğrultuda M. Başakşehir'in golcü futbolcusu Mevlüt Erdinç için devreye girdiği belirtildi.

Mevlüt ile ilgilendiklerini doğrulayan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, tecrübeli golcüyle anlaşma zemini aradıklarını açıkladı.

Mehmet Türel