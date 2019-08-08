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Yeni Malatyaspor Partizan deplasmanında

Yeni Malatyaspor Partizan deplasmanında
Yeni Malatyaspor Partizan deplasmanında

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Partizan ile karşılaşıyor.

PARTİZAN 1-0 YENİ MALATYASPOR

Maçtan Dakikalar

4' GOL!! Umar Sadiq takımını öne geçiren golü atıyor. Golün asistini yapan isim Seydouba Soumah.

2' Yeni Malatyaspor takımından Rahman Buğra Çağıran sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2' Yeni Malatyaspor, Rahman Buğra Çağıran ile köşe vuruşu kullanıyor.

1' Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erkan Kaş.

1' Ghaylen Chaaleli, Sasa Zdjelar tarafından faulle durdurulduğu için Yeni Malatyaspor serbest vuruş kullanacak.

1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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