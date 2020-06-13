Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'ya yenildi

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

13. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Thiam'ın ceza sahasında kaleci Farnolle tarafından yere düşürülmesinin ardından Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Ancak itirazlar üzerine gidilen VAR'da hakem Halil Umut Meler penaltı kararını iptal etti.

19. dakikada evi sahibi takımının sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza alanında topla buluşan Acquah'ın kaydettiği gol, VAR odasının uyarısı ile geçerli sayılmadı.

30. dakikada Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ile gelişen atakta, ceza alanına atılan ortada Kasımpaşa Kalecisi Ramazan çıkarak topu Robin Yalçın'dan önce kontrol ederek tehlikeyi önledi.

38. dakikada konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atağında Quaresma'nın ceza sahasına gönderdiği topta Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farka auta çıktı.

42. dakikada Yeni Malatyaspor'da sağ çaprazdan yapılan ortada topla buluşan Umut'un kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

45. dakikada Malatyaspor sağ kanattan etkili geldi. Vidar Kjartansson'un asisti ile ceza alanında topla buluşan Donald, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Malatyaspor'un gelişen atağında Donald'ın ceza sahası dışından çektiği sert şu az farka auta çıktı.

61. dakikada Yeni Malatyaspor'da savunmada Robin Yalçın'ın Mina'ya yolladığı topu araya girerek kapan Thiam, meşin yuvarlığı filelerle buluşturarak takımına beraberlik getiren golü kaydetti. 1-1

64. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Koita'nın çektiği sert şutta top direkten döndü.

68. dakikada konuk ekinin kullandığı köşe vuruşu sonrası gelişen atakta, Tirpan'ın pasıyla topla buluşan Thiam takımını deplasmanda öne geçiren ikinci golünü kaydetti. 1-2

82. dakikada beraberlik golü için rakip sahada baskısını arttıran sarı-kırmızılı takımda, Bifouma'nın çektiği şut kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

90. dakikada Kasımpaşa'da Koita'nın attığı gol, VAR incelemesi ile birlikte geçerlilik kazanmadı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mina, Sakıb (Ndayishimiye dk.88 ?), Donald (Ahmed dk. 76), Acquah (Murat dk. 76), Gökhan, Umut, Bifouma (Erkan dk. 88 ?), Kjartansson (Fofana dk. 68)

Yedekler: Muhammed Enes Salik, Abdulsamed Damlu, Yiğithan Güveli, Teenage Hadebe, Ahmed Ildiz

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç, (David Pavelka dk. 86 ?), Quaresma (Ndongala dk. 65), Hajradinovic (Tarkan dk. 72), Thiamx (Yusuf dk. 86 ?), Koita

Yedekler: Fatih Öztürk, Jorge Fernandes, Doğucan Haspolat, Anıl Koç, İlhan Depe, Gerard Gohou

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Donald (dk. 45) (Yeni Malatyaspor), Thiam (dk. 61 ve dk. 68) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Chebake (Yeni Malatyaspor), Haddadi, Sarlija (Kasımpaşa)