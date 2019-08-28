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Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç'ı kadrosuna kattı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde geçekleşen imza töreninde konuşan sarı-siyahlı kulübün yöneticisi Selim Pilten, Sakıb Aytaç ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamızın, teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer komitesi arayışlar içesine girdi ve yönetimimizin onayıyla da Sakıb kardeşimizle şu anda sözleşme imzalayacağız. İnşallah kulübümüze üst seviyede katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kulübümüz için de, camiamız için de, hayırlı olur temennisinde bulunalım" dedi.

Sakıb Aytaç: "Elimden geleni yapmak istiyorum"

Sarı-siyahlı kulübün yeni transferi Sakıb Aytaç ise Yeni Malatyaspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Malatya temsilcisi Süper Lig'e ilk geldiğinde beri her zaman kat eden bir takım oldu. Şu an hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya dün geldim ve burada çok güzel bir aile ortamı olduğunu çok net bir şekilde gördüm. Hedefi olan bir kulüpte ve camiada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce idmanlara çıkıp Yeni Malatyaspor için elimden geleni yapmak istiyorum ve hazırım" diye konuştu.  

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