Yeni Malatyaspor Trabzonspor Maç Anlatımı

Yeni Malatyaspor 1-4 Trabzonspor
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
3' GOL! Hamsik'in sol kanattan ortasında ceza sahasında Bakasetas'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.
9' Sağ kanattan ceza sahasına girerken yerde kalan Hamsik faul bekledi. Hakem devam dedi.
11' GOL! Djaniny'nin ceza yayının üstünden gönderdiği şık pasında ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Anthony Nwakaeme
13' Yeni Malatyaspor ofsayta takıldı! Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Adem için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
18' Trabzonspor etkili geldi! Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Geervinho pasını Bakasetas'a gönderdi. Bakasetas'ın kale önünde yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.
26' Yeni Malatyaspor etkili geldi! Sol kanattan atılan pasta Mallan'ın ceza sahası çizgisinin üstünden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
29' GOOL! Nwakaeme'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gervinho kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gervinho'nun yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti.Gol - Gervinho
32' GOL! Mustafa'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Adem Büyük kayarak yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Adem Büyük
38' Karim Hafez'in sol kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top kornere çıktı.
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İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Haddadi, Semih, Wallace, Hafez, Buğra, Mallan, Aabid, Mustafa, Adem Büyük, Tetteh
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny