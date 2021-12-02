Yeni Malatyaspor tur biletini uzatmalarda aldı

Maçtan dakikalar

13. dakikada Yeni Malatyaspor kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Eric'in kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

22. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza alanının hemen dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Mallan'ın sert vuruşunda kaleci Enes çift yumrukla topu kornere çeldi.

26. dakikada gol için baskısını arttıran ev sahibi takımda ceza alanının hemen dışında topla buluşan Muhammed Emin'in şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

48. dakikada Akhisarspor'da sol kanattan gelişen atakta ceza içine yapılan ortaya yükselen Serkan'ın kafa vuruşunda top kaleci Ahmet'te kaldı.

56. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atağında topu alan Mounir rakiplerini geçerek girdiği ceza sahasında kaleyi yokladı ancak kaleci tehlikeye izin vermedi.

83. dakikada Yeni Malatyaspor'da rakip defans arkasına atılan topa koşan Haqi Osman, ceza alanına girerek kaleci Enes ile karşı karşıya kaldı ancak etkili olamayarak topu auta attı.

95. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mert Miraç'ın ara pasıyla birlikte ceza sahasında topla buluşan Tetteh kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-0

109. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasında Ndiziye, rakip oyuncu Bora'yı ceza alanı içerisinde düşürünce hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yusuf Cihat topu ağlarla buluşturdu. 1-1

114. dakikada Yeni Malatyaspor'da rakibinden topu kapan Haqi Osman savunma oyuncularını çalımlayarak girdiği ceza alanında topu kaleye attı. Kaleci Enes'ten dönen topla tekrar buluşan Haqi, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturarak takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. 2-1

120. dakikada Akhisarspor'un penaltı atışı sonrası kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da topu alan Mounir boş kaleye topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Turgut Doman, Burak Cansız, Suat Güz

Yeni Malatyaspor: Ahmet, Ndiziye, Ndong, Awuku, Muhammed, Jospin (Mert Miraç dk. 46, Atakan dk. 102), Haddadi (Hafes dk. 46), Mallan, Mounir, Walter (Tetteh dk. 60), Kubilay (Haqi Osman dk. 78)

Yedekler: Murat, Mert, H.Osman, Tetteh, Atakan, Taha, Hasan

Teknik Direktör: Cristian Petre

Akhisarspor: Enes, Semih (Bora dk. 101), Kemal, Göksu, Yusuf Acer (Oğuzcan dk. 86 ?), Yavuz (Halil İbrahim dk. 101), Orçun (Yusuf Kanal dk. 58), Serkan (İlke dk. 71), Mert (Mehmet dk. 101), Yusuf Cihat, Bertuğ

Yedekler: Halil, Mehmet Salih, Bora, Oğuzcan, Muhammed Embiya, İbrahim, Gökmen, Yusuf, Halil, Halil İbrahim, İlke

Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz

Goller: Tetteh (dk. 95), Haqi Osman (dk. 114), Mounir (dk. 120) (Yeni Malatyaspor) Cihat Çelik (dk. 109 pen.) (Akhisarspor

Sarı Kartlar: Awuku, Hafes, Haqi Osman (Y. Malatyaspor), Yusuf Acer, Bertuğ (Akhisarspor)