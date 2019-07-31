Yeni Malatyaspor tur için Slovenya'da

Tur hesapları yapan sarı-kırmızılılar, sabah saatlerinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya inerek kampa gireceği otele gitti. Kafilede sakatlığı süren Yiğithan Güveli yer almadı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Olimpija Ljubljana ile sahasında 2-2 berabere kalarak avantajı rakibine veren sarı-kırmızılılar, deplasmanda galip gelerek turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın son çalışmasını Slovenya'da yapacak Yeni Malatyaspor'un rakip karşısına galibiyet için çıkacağı, Sergen Yalçın'ın oyuncularını turu geçmeleri yönünde konsantre ettiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların rakibinin karşısına kalede Farnolle, savunmada Mina, Hadebe, Chebake, Erkan, orta sahada Donald, Guilherme, Murat, Fofana, Bifouma, forvette ise Jahovic on biriyle çıkması bekleniyor. Yarın Stozice Stadyumun'da oynanacak Olimpija Ljubljana- Yeni Malatyaspor karşılaşması TSİ 21.00'de başlayacak.

Yeni Malatyaspor'un turu geçmesi için 3 gollü beraberlik ya da galibiyet elde etmesi gerekiyor. Malatya'da oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.

Mehmet Türel