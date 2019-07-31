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Yeni Malatyaspor tur için Slovenya'da

Yeni Malatyaspor tur için Slovenya'da
Yeni Malatyaspor tur için Slovenya'da

Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçı için gittiği Slovenya’da turu geçmeyi hedefliyor.

Tur hesapları yapan sarı-kırmızılılar, sabah saatlerinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya inerek kampa gireceği otele gitti. Kafilede sakatlığı süren Yiğithan Güveli yer almadı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Olimpija Ljubljana ile sahasında 2-2 berabere kalarak avantajı rakibine veren sarı-kırmızılılar, deplasmanda galip gelerek turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın son çalışmasını Slovenya'da yapacak Yeni Malatyaspor'un rakip karşısına galibiyet için çıkacağı, Sergen Yalçın'ın oyuncularını turu geçmeleri yönünde konsantre ettiği belirtildi. 

Sarı-kırmızılıların rakibinin karşısına kalede Farnolle, savunmada Mina, Hadebe, Chebake, Erkan, orta sahada Donald, Guilherme, Murat, Fofana, Bifouma, forvette ise Jahovic on biriyle çıkması bekleniyor. Yarın Stozice Stadyumun'da oynanacak Olimpija Ljubljana- Yeni Malatyaspor karşılaşması TSİ 21.00'de başlayacak.
Yeni Malatyaspor'un turu geçmesi için 3 gollü beraberlik ya da galibiyet elde etmesi gerekiyor. Malatya'da oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.  

Mehmet Türel

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