İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig’e beş sezonluk macerasının ardından veda eden ve 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor çalışmalara başladı.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-siyahlı ekip, Teknik Direktör Cihat Arslan önderliğinde ısınma hareketleri ve düz koşularla hazırlıkların startını verdi.

Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde toplanan sarı-siyahlı takımda, Beşiktaş ve Konyaspor'un transfer listesinde yer alan kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç da antrenmana katıldı. Genç kanat oyuncusuna 2-3 Süper Lig kulübünden transfer teklifi olduğu ve bu tekliflerin değerlendiremeye alındığı öğrenildi. Yeni Malatyaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mustafa Eskihellaç, geçen sezon 31 Süper Lig maçında 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Yönetimin, gelecek en iyi teklife göre transfere onay vereceği bildirildi.

Numan Güder
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.